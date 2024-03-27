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Илон Маск дарит месяц бесплатного "Полного самостоятельного вождения" всем владельцам Tesla

Tesla предоставит бесплатный месяц пробного использования "Полного самостоятельного вождения"

2:16
Авто

Тысячи водителей смогут бесплатно попробовать технологию "Полного самостоятельного вождения" от Tesla (которая, несмотря на свое название, не делает автомобиль полностью автономным) в течение одного месяца. Компания предоставит эту возможность совместимым автомобилям через обновление программного обеспечения по воздуху, заявил глава Tesla Илон Маск.

Tesla предоставит бесплатный месяц пробного использования "Полного самостоятельного вождения"
Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Большинство недавно построенных автомобилей Tesla совместимы с технологией "Полного самостоятельного вождения", хотя функция не активируется, если за нее не заплатили. Однако многие старые модели не могут получить "Полное самостоятельное вождение".

Как и в любой бесплатной пробной версии, будь то от Amazon, вашего местного пивоварня или Netflix, цель — заинтересовать потребителей потратить деньги. Кто-то может попробовать "Полное самостоятельное вождение" в течение месяца, полюбить его и заказать. На момент написания это одна из самых дорогих опций Tesla: она добавляет 12 000 долларов к стоимости новой Model 3, хотя владельцы также могут подписаться на нее через сенсорный экран информационной системы на срок от 99 до 199 долларов в месяц.

Как бонус, передача "Полного самостоятельного вождения" водителям по всему американскому автодорожному пространству обещает предоставить инженерам Tesla огромное количество данных для анализа, поскольку они постепенно улучшают технологию. "Полное самостоятельное вождение" прошло через множество этапов развития с момента его запуска.

В то, что, кажется, является утечкой внутреннего письма, Маск поручил дилерам марки давать покупателям обзор того, как работает "Полное самостоятельное вождение", совершив "короткую пробную поездку" перед передачей нового автомобиля. "Почти никто на самом деле не понимает, насколько хорошо (под присмотром) работает FSD," — написал он. Он добавил, что это "жесткое требование".

В письме отмечалось, что пробная поездка обязательна для всех регионов Северной Америки, включая Мексику и Канаду, но изначальное сообщение Маска в X указывало, что только водители в Соединенных Штатах получат месячную пробную версию. Предположительно, многие уже установленные владельцы этой функции вряд ли получат демонстрационную поездку.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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