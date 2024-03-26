Россиянам рассказали, когда переходить на летние шины: "все зависит от места, где эксплуатируется автомобиль"

Автоэксперт Васильев: когда температура достигает 5 градусов тепла, нужно переходить на летние шины

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Автоэксперт Егор Васильев рассказал, когда лучше всего переходить на летние шины и какие факторы следует учитывать при принятии этого решения.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

В беседе с Pravda.ru он отметил, что согласно техническим требованиям пора переходить на летние шины, когда среднесуточная температура поднимается выше 5 градусов тепла.

"Однако все зависит от места, где эксплуатируется автомобиль. Потому что, на самом деле, если автомобиль эксплуатируется в городе, то здесь проблем никаких. Потому что, как правило, большинство дорог становится чисто асфальтовыми. Однако если я живу за городом или где-то севернее обитаю, то, естественно, даже при хороших среднесуточных высоких температурах могут сохраняться места, где у меня будут чисто ледовые дорожки непрочищенные. Надо смотреть по факту", — говорит эксперт.

Согласно законодательству, запрещается использовать шипованные шины летом и летние шины зимой. Поэтому подход к выбору сезонных шин должен своевременный.

Отвечая на вопрос о росте стоимости шин в России, Егор Васильев пояснил, что цены на дорогие зарубежные бренды выросли примерно на 30%, в то время как массовые бренды либо не изменились в цене, либо подорожали незначительно.

Он также отметил, что для шиномонтажных центров вопрос прайса остается актуальным.