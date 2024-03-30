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Тормоза вдруг перестали работать: что делать?: экспертные советы от представителя ГИБДД

В ГИБДД раскрыли семь методов быстро остановить машину при отказе тормозов

1:54
Авто

На дороге всегда поджидают много неожиданных ситуаций, и одной из самых неприятных является поломка тормозной системы автомобиля в самый неподходящий момент. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru рекомендациями о том, как правильно поступить в такой ситуации.

В ГИБДД раскрыли семь методов быстро остановить машину при отказе тормозов
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Одной из распространенных причин поломки тормозов является утечка тормозной жидкости, вызванная разрывом шланга или дефектом магистрали. В такой непредвиденной ситуации первым шагом водителя должно быть включение аварийных огней для предупреждения других участников дорожного движения.

Важно помнить, что тормозная система работает благодаря гидравлическому усилителю, который функционирует только при работающем двигателе. Поэтому отключение двигателя в такой ситуации абсолютно запрещено, так как это может привести к потере управления автомобилем.

Если тормоза перестали реагировать, важно сохранять спокойствие и действовать рационально. Водителю следует многократно нажимать на педаль тормоза для увеличения давления в системе и постепенного замедления автомобиля. При этом необходимо быть внимательным к окружающему трафику и, по возможности, выбирать менее загруженные дороги или направления с меньшим потоком транспорта.

Если автомобиль оборудован механической коробкой передач, можно повысить эффективность замедления, последовательно переключая передачи с более высокой на более низкую. Также полезно осуществлять маневры из стороны в сторону, что помогает увеличить сопротивление качению колес.

В крайних случаях может помочь применение ручного стояночного тормоза. Важно аккуратно затягивать рычаг, чтобы избежать блокировки колес и предотвратить возможный занос.

В некоторых ситуациях может потребоваться использование более решительных методов. Например, можно воспользоваться контактным торможением, осторожно прижимаясь к отбойнику и двигаясь вдоль него.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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