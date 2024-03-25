Пятерка самых незаметных, но дорогих нарушений на пешеходных переходах

Подводные камни на зебре: какие нарушения могут обернуться серьезными штрафами для водителей

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Портал njcar. ru выяснил у представителя ГИБДД, что помимо пропуска пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах, существует ряд других нарушений, которые могут привести к значительным штрафам для водителей.

Фото: Wikipedia by Tom Thiel

Запрещена остановка или стоянка на переходе и вблизи от него, въезд на пешеходный переход при образовавшемся автомобильном заторе, разворот на пешеходном переходе, движение по переходу задним ходом и обгон на переходе даже в отсутствие пешеходов.

За эти нарушения могут быть наложены штрафы в размере от 500 до 5000 рублей, а также возможно лишение водительских прав.