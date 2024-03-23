От автостраховки до портативного пылесоса: 5 полезных подарков для девушек-водителей

Заместитель главного редактора радио "Автодор" Сергей Смирнов поделился рекомендациями о полезных подарках для девушек-водителей.
Эти подарки должны помогать решать проблемы, возникающие на дороге, такие как карта автоклуба, юридическая помощь, сертификаты на посещение автосервисов и скидочные карты на заправки. Он также отказался от средств самообороны, объясняя, что они могут быть необходимы редко.
Эксперты издания Newinform составили свой рейтинг подарков для девушек-водителей, включив в ТОП-5 автомобильный органайзер, портативное пуско-зарядное устройство, крепление для смартфона и его зарядка, пылесос для салона машины и компактный мусорный бачок для автомобиля. Стоимость таких подарков варьируется от 500 до 4 000 рублей, что делает их доступными и приятными для получения.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.