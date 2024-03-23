От автостраховки до портативного пылесоса: 5 полезных подарков для девушек-водителей

Подарки для девушек-водителей: что пригодится за рулем, по мнению экспертов

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Заместитель главного редактора радио "Автодор" Сергей Смирнов поделился рекомендациями о полезных подарках для девушек-водителей.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Эти подарки должны помогать решать проблемы, возникающие на дороге, такие как карта автоклуба, юридическая помощь, сертификаты на посещение автосервисов и скидочные карты на заправки. Он также отказался от средств самообороны, объясняя, что они могут быть необходимы редко.

Эксперты издания Newinform составили свой рейтинг подарков для девушек-водителей, включив в ТОП-5 автомобильный органайзер, портативное пуско-зарядное устройство, крепление для смартфона и его зарядка, пылесос для салона машины и компактный мусорный бачок для автомобиля. Стоимость таких подарков варьируется от 500 до 4 000 рублей, что делает их доступными и приятными для получения.