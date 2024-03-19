Раскрыты способы продления срока службы автомобильных шин в российских условиях

Автоэксперт Родионов провел анализ и сообщил, как продлить срок службы шин авто

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Любая автомобильная шина может стать непригодной к использованию раньше ожидаемого срока, и для предотвращения этого необходимо придерживаться нескольких простых правил. Как увеличить срок службы шин, рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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В первую очередь эксперт рекомендует регулярно проверять давление в шинах (особенно если в них отсутствуют датчики) и подкачивать их при необходимости.

"Недостаточное или избыточное давление может привести к быстрому износу шин. Для каждого автомобиля существуют определенные нормы давления в шинах. Важно следовать рекомендациям производителя автомобиля, которые указаны в руководстве пользователя и могут быть также найдены на проеме двери или на крышке бензобака", — пояснил Никита Родионов.

Также необходимо уделить внимание балансировке колес и сход-развалу, особенно после ремонта подвески или замены отдельных деталей. Неправильные углы установки колес могут привести к неравномерному износу шин.

Хранение шин играет также важную роль в их долговечности. Эксперт рекомендует хранить резину в сухом, прохладном и проветриваемом месте, защищенном от солнечных лучей, а также держать их подальше от обогревателей и химических веществ. Для хранения наилучше использовать специальные стойки или подставки.

"Шины на дисках следует хранить горизонтально или подвешивать вертикально. Если колеса без дисков, их также лучше хранить вертикально, но не подвешивать", — добавил Никита Родионов.

Кроме того, чтобы избежать преждевременного износа шин, рекомендуется придерживаться спокойного стиля вождения, избегая резких торможений, ускорений и дрифта. Также стоит помнить, что при скорости более 120 км/час износ шин увеличивается вдвое по сравнению с движением со скоростью 60 км/час. Индекс скорости конкретной шины указывается непосредственно на ней — например, "H" означает максимальную скорость 210 км/час, а "V" — 240 км/час, напомнил специалист.

"Забота и правильное обслуживание шин помогут продлить их срок службы и обеспечить безопасность на дороге", — заключил Никита Родионов.