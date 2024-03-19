Истина за знаком "Выключите двигатель": что случится, если нарушить правила на АЗС

Владелец АЗС раскрыл, почему категорически нельзя заправлять машину с заведенным мотором

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На всех бензозаправочных станциях в России запрещено заправлять автомобиль с работающим двигателем. Владелец одной из станций, в интервью порталу njcar.ru, объяснил, почему это крайне опасно.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Вопрос о возможности заправки автомобиля с работающим двигателем вызывает разные мнения среди водителей. Некоторые считают, что это просто устаревшие правила, в то время как другие утверждают, что это не имеет значения.

Многие опытные водители утверждают, что выключать двигатель на АЗС - это лишь излишняя осторожность. Однако, в Российской Федерации существуют законы о противопожарной безопасности на АЗС. Согласно статье 34 Федерального закона "О пожарной безопасности", каждый гражданин обязан следовать этим правилам, включая пункт 451, который запрещает заправку автомобилей с работающими двигателями.

Даже на современных АЗС соблюдается повышенная осторожность. Здесь действуют специальные правила и нормы поведения. Любая небрежность или случайность может привести к катастрофе, человеческим жертвам и серьезным убыткам для многих людей, включая компанию-владельца АЗС и законопослушных граждан, находящихся на станции.

Независимо от мнений, закон остается законом: при заправке автомобиля на АЗС обязательно необходимо выключить двигатель!