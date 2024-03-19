Шокирующая правда: как разговоры пассажиров могут привести к аварии за рулём

Как меньше отвлекаться за рулем: три лайфхака

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Управляя автомобилем, водителю следует проявлять максимальную бдительность. Однако часто человека за рулём могут отвлечь различные факторы, такие как разговоры пассажиров, рекламные щиты или живописные пейзажи за окном. Также внимание водителя могут отвлечь музыка и личные размышления.

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Эти факторы могут значительно снизить концентрацию водителя на дороге и увеличить риск возникновения аварии.

Особенно часто с этой проблемой сталкиваются начинающие водители. В то время как опытные водители знают некоторые трюки, которые помогают им сохранить бдительность.

Предупреждение пассажиров заранее: если предстоит длительное и сложное путешествие, требующее серьёзного внимания на дороге, водителю стоит предупредить пассажиров об этом. Заранее попросите пассажиров не начинать бесполезные разговоры.

Снижение громкости радио: настройте радио так, чтобы музыка не отвлекала слишком сильно. Иногда лучше вообще его выключить.

Предварительное планирование маршрута: если вы собираетесь в путешествие в незнакомый город, лучше предварительно спланировать маршрут. Это позволит избежать постоянного отвлечения на карты, навигатор или смартфон во время поездки.