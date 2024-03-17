Под капотом: как капитальный ремонт превращает старый двигатель в молодого атлета

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Эксперты перечислили нюансы обкатки двигателя после капитального ремонта

2:21
Авто

Проблема износа двигателя, в конечном счете, затрагивает почти каждого владельца автомобиля в какой-то момент. Эксперты портала Autonews.ru утверждают, что капитальный ремонт может придать второе дыхание двигателю.

Эксперты перечислили нюансы обкатки двигателя после капитального ремонта
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Капитальный ремонт включает в себя полную демонтаж и дефектовку двигателя. Все детали, не соответствующие заводским стандартам, либо ремонтируются, либо заменяются новыми. Этот процесс более сложный и отличается от простой замены отдельных компонентов.

Хотя заводы часто указывают рекомендуемый пробег до капитального ремонта, это лишь условная цифра, отмечают эксперты. На практике признаки того, что пора делать капитальный ремонт, включают резкий рост уровня масла, ухудшение характеристик работы, снижение мощности и эффективности двигателя. Исходя из опыта, после качественного ремонта двигатель может пройти еще 100-200 тысяч километров.

Специализированные компании предоставляют гарантию на капитально отремонтированные двигатели до 100 тысяч километров или 2 лет, что сравнимо с гарантией производителя на новый агрегат. При этом можно сэкономить значительные средства по сравнению с заменой двигателя.

Однако эксперты отмечают, что успех капитального ремонта зависит от профессионализма исполнителя. Даже у официальных дилеров часто возникают проблемы с гарантийным обслуживанием. Поэтому качественный ремонт становится альтернативой дорогостоящей замене двигателя.

Что касается обкатки капитально отремонтированного двигателя, правила ее во многом соответствуют заводским рекомендациям для новых автомобилей. Однако требуется более внимательное отношение. Даже при высококачественном ремонте точность обработки деталей не достигнет заводского уровня. Поэтому обкатку следует проводить очень осторожно, строго следуя рекомендациям компании, выполнявшей работы.

Хотя алгоритмы и нюансы могут различаться, существует два универсальных принципа. Например, рекомендуется двигаться равномерно, избегая резких маневров. Нагрузку на двигатель следует увеличивать постепенно до достижения 10-15 тысяч километров пробега.

Также важно не экономить на масле. Дешевое масло без необходимых присадок может быстро привести к износу и другим проблемам, аннулируя все усилия, вложенные в ремонт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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