Эти неправильные действия водителей безжалостно уничтожают зимние шипованные шины

5 распространенных ошибок водителей, ускоряющих износ шипованных зимних шин

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Специалисты издания "АвтоВзгляд" выделили 5 основных ошибок, которые водители часто допускают и которые могут значительно сократить срок службы шипованных зимних шин.

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Эти ошибки включают длительную пробуксовку при старте, активное маневрирование при парковке на асфальте, неверно выбранное давление в шинах, плохую балансировку колес и регулярный перегрев резины.

Все они могут привести к раннему вылету шипов и ухудшению состояния шин. Для увеличения срока службы шипованных шин рекомендуется избегать этих ошибок и соблюдать правила эксплуатации.