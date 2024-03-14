Страхуетесь ли вы от возврата вашего автомобиля после продажи?: эксперты рассказывают, как избежать этой ловушки

Юрист объяснил, что делать, если покупатель требует вернуть деньги за проданную ему машину

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Продажа автомобиля на вторичном рынке — это задача, требующая значительных усилий со стороны владельца. Однако после заключения договора купли-продажи, покупатель имеет возможность отменить сделку и требовать возврата денег. Юрист с двадцатилетним опытом поделился с порталом njcar. ru способами защиты от подобных ситуаций.

Фото: Wikipedia by Helgi Halldórsson from Reykjavík, Iceland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Согласно законодательству, возврат автомобиля прежнему владельцу возможен только в двух случаях: если это прописано в договоре или если покупатель обнаружил скрытые недостатки, о которых продавец не предупредил заранее.

Важно исключить из договора купли-продажи все пункты, которые дают покупателю право вернуть автомобиль продавцу в любой момент.

С техническими проблемами ситуация иная. Покупатель, выявивший реальные дефекты, имеет право расторгнуть договор согласно статье 450 Гражданского Кодекса. Если продавец откажется отменить сделку, покупатель может обратиться в суд, который, вероятно, поддержит его.

Что делать, если продавец уверен в своей правоте и утверждает, что автомобиль был в полном порядке на момент передачи? В таких случаях необходимо потребовать доказательств. Это может быть заключение независимого технического эксперта.

Важно, чтобы документ подтверждал или опровергал наличие дефекта и указывал на точное время его возникновения — до или после заключения договора. Это критически важно. Кроме того, расходы на услуги эксперта возлагаются на покупателя.

С течением времени, прошедшего с момента передачи автомобиля до требования вернуть деньги, на нем могут быть произведены замены агрегатов и ценных деталей.

Для предотвращения подобных проблем важно детально описать все дефекты автомобиля в договоре купли-продажи, а также указать все его характеристики, включая доработки и опции. Если думать о таких моментах заранее — уже поздно, стоит обратиться к независимому эксперту и опытному адвокату, которые помогут защитить продавца от мошенников.