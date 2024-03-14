Супер-эксклюзивная версия Rolls-Royce Ghost: что скрывает Prism?

Rolls-Royce представил новую ограниченную модель Ghost Prism, которая будет выпущена всего в 120 экземплярах в честь 120-летия марки в 2024 году.
Автомобиль будет иметь эксклюзивный дизайн, включая специальное окрасочное покрытие и выделку интерьера. Особое внимание уделено деталям, таким как цветные тормозные суппорты и акценты в салоне.
Хотя модель Ghost Prism будет стоить около $350,000, стоимость может значительно увеличиться из-за дополнительных опций и индивидуальных заказов.
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