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Как не попасть на поддельные автозапчасти: стало известно, где их лучше всего покупать

Россиянам рассказали, где безопаснее всего покупать автозапчасти в 2024 году

2:25
Авто

По статистике, россияне все чаще предпочитают самостоятельно покупать автозапчасти для своих автомобилей. Однако с ростом этой популярности риск попасть на подделку значительно возрастает. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов поделился с "Автоновостями дня" местами, где в 2024 году наиболее безопасно приобретать автозапчасти.

Россиянам рассказали, где безопаснее всего покупать автозапчасти в 2024 году
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В начале беседы эксперт отметил, что на российском авторынке существует ряд сложностей. Более 23% профессионалов рынка сообщили о столкновении с поддельными запчастями в 2023 году, а около 74% водителей беспокоятся о возможности использования поддельных или бывших в употреблении деталей во время ремонта.

Родионов отметил, что это неудивительно, учитывая периодические закрытия нелегальных производств подделок полицией, о которых часто сообщают в новостях. Еще одной проблемой является появление на рынке множества новых брендов автозапчастей, в то время как привычные и знакомые бренды уходят из страны.

Эксперт отметил, что цены на известные марки запчастей существенно выросли из-за поставок по каналам параллельного импорта, а отличить оригинальный бренд от подделки стало крайне сложно из-за отсутствия контроля со стороны правообладателей.

Третьим фактором риска является массовое появление на маркетплейсах и других онлайн-площадках мелких поставщиков с запчастями сомнительного качества. Эксперт подчеркнул, что такие детали часто продаются по низким ценам, но их качество не проверено, отсутствуют документы и гарантии, а упаковка видна только при получении заказа.

Кроме того, он добавил, что запчасти на маркетплейсах часто продаются мелкими предпринимателями или даже фирмами-однодневками, что затрудняет выбор покупателям.

Тем не менее, по мнению специалиста, самый безопасный вариант приобретения автозапчастей — это покупка в автосервисе. В сертифицированных крупных сервисах предоставляется гарантия как на услуги, так и на запчасти, что защищает интересы потребителей.

Большие автосервисы сотрудничают с официальными дистрибьюторами, которые имеют собственные стандарты проверки качества товара, что гарантирует двойную проверку качества: со стороны дистрибьютора и автосервиса, а также предоставляют гарантию на приобретенные запчасти.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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