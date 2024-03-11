Завод "Москвич" снижает цены на кроссовер "Москвич 3" и лифтбек "Москвич 6"

Цены на автомобили "Москвич" резко упали

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Завод "Москвич" объявил о резком снижении цен на две модели автомобилей. Теперь самый простой кроссовер "Москвич 3" доступен за 1 590 000 рублей (со скидкой до 630-712 тысяч рублей), а лифтбек "Москвич 6" подешевел на 490 тысяч рублей, стоимость составляет 2 136 000 рублей.

Фото: Wikipedia by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако цена на электромобиль "Москвич 3е" осталась без изменений и составляет 3 950 000 рублей. Завод объяснил снижение цен новым подходом к ценообразованию и сообщил, что акционные цены будут действовать до 31 марта. В феврале продажи завода "Москвич" составили 1050 автомобилей, в том числе около 100 лифтбеков "Москвич 6".

За январь-февраль было реализовано 1740 машин, включая 150 лифтбеков "Москвич 6". В 2023 году бренд реализовал 15,3 тысячи машин, в том числе 1,5 тысячи электромобилей.