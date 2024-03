Смерть двигателей внутреннего сгорания? Hyundai открывает двери гибридной мощности для своих N-моделей

В условиях все более строгих норм относительно выбросов и повышенных налогов на автомобили с крупным объемом двигателя, будущее кажется не таким светлым для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0