Смерть двигателей внутреннего сгорания? Hyundai открывает двери гибридной мощности для своих N-моделей

Hyundai переходит на гибридные системы

В условиях все более строгих норм относительно выбросов и повышенных налогов на автомобили с крупным объемом двигателя, будущее кажется не таким светлым для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Hyundai прекратила производство i20 N и i30 N в Европе из-за жесткого законодательства. Однако не все потеряно для автомобилей с бензиновыми двигателями.

Главный технический советник Hyundai Альберт Бирманн заявил, что гибридные силовые установки — это перспективное направление, над которым работают. Он также подтвердил, что модели N могут быть электрифицированы, включая возможность гибридизации Elantra N.