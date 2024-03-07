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Составлен женский рейтинг лучших автомобилей за последние пять лет

1:13
Авто

Ранее автомобили привлекали в основном мужчин, но в настоящее время количество женщин-водителей постепенно увеличивается, и они выбирают автомобили в соответствии со своими предпочтениями. В 2010 году был проведён первый конкурс "Женский Всемирный автомобиль года". В 2024 году в мероприятии приняли участие уже 75 женщин-автожурналистов со всех пяти континентов, которые выбрали лучшие автомобили в мире.

Составлен женский рейтинг лучших автомобилей за последние пять лет
Фото: openverse by alcides OTA is licensed under CC BY 2.0

Согласно информации от 110 km. ru, в предыдущие годы в рейтинге лидировали такие автомобили, как кроссовер Volvo XC40, хэтчбек Mazda3, Land Rover Defender, Volkswagen ID.4, Honda e, Peugeot 308, Hyundai Ioniq 5, Audi e-tron GT, а также Kia Niro и Hyundai Ioniq 6.

Скоро мы узнаем, кто станет обладателем Гран-при в 2024 году. На данный момент лидируют Volvo EX30 и Kia EV9. Среди претендентов также есть седан BMW 5-Series, пикап Volkswagen Amarok и купе Aston Martin DB12.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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