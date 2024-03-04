Страховщики посчитали, какие детали машин подорожали больше всего

4:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Страховые компании проанализировали, какие компоненты автомобилей стали дороже всего за последние два года, и выяснили, что самый значительный рост цен наблюдается у кузовных элементов, фар и стекол у автомобилей марки Mercedes Benz. Несмотря на это, серьезное увеличение стоимости отмечается и у моделей, не входящих в премиальный сегмент. Эти данные следуют из мониторинга динамики выплат за ремонт автомобилей, застрахованных по полису каско, проведенного компанией "Росгосстрах".

Фото: flickr. com by JOHN LLOYD is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

При анализе роста цен страховщики учитывали только оригинальные компоненты, чаще всего подвергающиеся повреждениям в дорожно-транспортных происшествиях и, соответственно, требующие замены. Среди них — лобовые стекла, фары, бампера, крылья и капоты. За период с января 2022 по январь 2024 года стоимость этого "пакета" деталей у автомобилей марки Mercedes Benz выросла на 94,2%, при этом капот для GLK-Klasse подорожал наиболее существенно — на 169,8%.

Для BMW данный показатель составил 75,3%, а наибольший рост цены был зафиксирован на лобовое стекло для модели X5 — 108,4%. Skoda замыкает тройку с ростом цен на "пакет" деталей в 83,5%, причем задний бампер для модели Rapid подорожал наиболее значительно — на 125,5%.

У японских автомобилей, популярных на российском рынке, кузовные детали и стекла подорожали менее значительно — например, "пакет" запчастей для Toyota и Lexus вырос на чуть более чем 40% за два года. Наибольший рост цен среди японских машин отмечен у Nissan — 65,9%, при этом лидером по повышению стоимости стала передняя левая фара для Nissan Terrano, подорожавшая на 280%.

Рост цен на компоненты для автомобилей корейского производства еще ниже — для KIA он составил 34,6%, для Hyundai 33,8%. Это немного больше, чем для ВАЗ/Lada — 29,9%. Однако, как и в случае с другими марками, есть детали, цена на которые значительно выше средней. Например, лобовое стекло для Kia Sportage подорожало на 160% за два года, а задний бампер для "Нивы" — на 70,5%.

В "Росгосстрахе" отмечают, что запчасти для китайских автомобилей, активно завоевывающих российский рынок, тоже заметно подорожали, как и сами машины из КНР. Например, для марки Chery кузовные детали, фары и стекла подорожали на 69,9%, для Geely — на 63,7%, для Exeed — на 53,8%, для Changan — на 50,6%, для Haval — на 36,6%.

"Значительный рост спроса на каско в прошлом году свидетельствует о том, что автовладельцы стали осознавать ценность добровольного страхования более ясно. В случае серьезной аварии по чужой вине лимиты по ОСАГО могут оказаться недостаточными, а самостоятельно восстановить машину в условиях растущих цен на запчасти может быть затруднительно", — отмечает начальник управления добровольного розничного автострахования компании Елена Федорова.

"Конечно, рост цен на автомобили влечет за собой и повышение стоимости программ каско. Но этот сегмент рынка высококонкурентный, страховые компании предлагают различные варианты экономии для автомобилистов: каско с франшизой, каско от виновника без ОСАГО, каско с ограниченным покрытием, когда клиент компании не виноват. И продажи всех этих продуктов растут. Но изменение потребительского отношения к страхованию видно не только по росту спроса, но и по статистике обращений после ДТП.

Многие стали ездить аккуратнее, также сказываются системы безопасности, которыми оснащают современные автомобили. Кроме того, автомобилисты понимают, что страховой случай может негативно отразиться на тарифе при пролонгации договора каско, и стали меньше заявлять мелкие повреждения, которые не влияют на функциональное использование автомобиля. Для них главное — иметь защиту в момент серьезных происшествий".