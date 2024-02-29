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Революция от Bugatti: новый V16 двигатель для будущих моделей

Bugatti анонсировала новый V16 двигатель для следующего поколения автомобилей

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Авто

Bugatti представила новый V16 двигатель, который заменит W16 в следующем поколении своих автомобилей. Этот двигатель будет иметь конфигурацию V, в отличие от предыдущего W16.

Bugatti анонсировала новый V16 двигатель для следующего поколения автомобилей
Фото: bugatti YT

Несмотря на то что Cadillac и BMW также экспериментировали с V16 двигателями, на рынке нет ни одной новой машины с таким двигателем. Подробности о новом двигателе пока не раскрываются, но известно, что он будет гибридным.

Предполагается, что новая модель Chiron будет оснащена системой plug-in гибридом, что позволит ей проезжать на электричестве на небольшие расстояния. Появление нового автомобиля ожидается в июне 2024 года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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