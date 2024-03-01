Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят свое появление на рынке. Спустя 10-15 лет же они исчезнут и из сферы подержанных автомобилей. Этот прогноз был сделан автоэкспертом Петром Бакановым, сообщает "Вечерняя Москва".
Одной из причин этого постепенного исчезновения является ужесточение экологических стандартов.
"Иногда ручная коробка передач не способна обеспечить уровень выбросов, который возможен с автоматической трансмиссией. Например, вариативная трансмиссия изначально разработана для экономии топлива и снижения выбросов", — отметил эксперт.
По его мнению, водители также начнут отказываться от автомобилей с ручной коробкой из-за более сложного управления.
"Ручная коробка передач становится продуктом для узкой аудитории, не охватывающим большинство пользователей. Для многих людей автомобиль — это просто средство передвижения по дорогам", — сказал Баканов.
Тем не менее, эксперт отметил, что некоторые типы транспорта будут продолжать использовать ручную коробку передач.
"Многие автомобили в сегменте бюджетных и внедорожников продолжат выпускаться с ручной коробкой передач, также как и коммерческий транспорт", — подытожил он.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.