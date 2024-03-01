Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года

Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят свое появление на рынке. Спустя 10-15 лет же они исчезнут и из сферы подержанных автомобилей. Этот прогноз был сделан автоэкспертом Петром Бакановым, сообщает "Вечерняя Москва".

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Одной из причин этого постепенного исчезновения является ужесточение экологических стандартов.

"Иногда ручная коробка передач не способна обеспечить уровень выбросов, который возможен с автоматической трансмиссией. Например, вариативная трансмиссия изначально разработана для экономии топлива и снижения выбросов", — отметил эксперт.

По его мнению, водители также начнут отказываться от автомобилей с ручной коробкой из-за более сложного управления.

"Ручная коробка передач становится продуктом для узкой аудитории, не охватывающим большинство пользователей. Для многих людей автомобиль — это просто средство передвижения по дорогам", — сказал Баканов.

Тем не менее, эксперт отметил, что некоторые типы транспорта будут продолжать использовать ручную коробку передач.