Сравнение цен на автомобили в России: что можно купить за меньше 2 миллионов рублей

Эксперты опубликовали рейтинг 10 самых дешевых новых машин в России в феврале

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

По результатам 2023 года цены на легковые автомобили в России значительно выросли, средняя стоимость превысила 2,96 млн рублей. Однако на рынке остаются модели, доступные по более низким ценам, в том числе те, которые можно приобрести за сумму менее 2 млн рублей и даже за менее чем 1 млн рублей.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

Изучив официальные прайс-листы и цены у дилеров, обнаружено, что среди доступных вариантов на российском рынке наиболее популярны и доступны Lada Granta, Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, Lada Vesta, а также модели от других производителей, такие как УАЗ "Хантер", УАЗ "Патриот", Changan Alsvin и Livan X3 Pro.

Некоторые из этих автомобилей предлагаются по ценам даже ниже 1 млн рублей, что делает их привлекательным выбором для потенциальных покупателей в условиях растущих цен на автомобили.