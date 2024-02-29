Тайные правила: почему полиция требует документы не только у водителя, но и у пассажиров?

По российскому законодательству, полицейский вправе запросить документы у всех лиц в момент проверки, включая пассажиров автомобиля. Это делается для установления личности и в рамках выполнения служебных обязанностей.
Однако такие проверки могут осуществляться только при наличии веских причин, например, подозрения в совершении преступления.
Пассажиры также могут быть оштрафованы за нарушение правил безопасности, например, за отсутствие пристегнутости ремнем безопасности, что может повлечь за собой штраф в размере 500 рублей.
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