Автоэксперт Арбузов: появление моделей Solaris сильно ударит по АвтоВАЗу

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Корпорация AGR Automotive Group, которая приобрела бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге, объявила о запуске на российском рынке бренда Solaris. Предполагается, что модельный ряд будет представлен четырьмя автомобилями. Обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов поделился своим мнением с "Российской газетой" о том, что ожидать от нового бренда.

Фото: Greg Gjerdingen https://www.flickr.com/photos/greggjerdingen/46079240004/

"Пока ещё нет точных данных о начале продаж, только о начале поставок автомобилей дилерам. Изначально AGR планировала запустить продажи одновременно у всех дилеров в марте. Однако это решение было пересмотрено: продажи будут начинаться по мере поступления автомобилей конкретным дилерам. Первые поставки автомобилей ожидаются в Санкт-Петербурге, где продажи предположительно начнутся 27 февраля. При этом примерно в то же время на веб-сайте AGR будет доступен прайс-лист с рекомендованными розничными ценами", — сообщил Сергей Арбузов.

По мнению обозревателя "Дрома", на данный момент неясно, удастся ли AGR наладить бесперебойное производство заявленных моделей.

"В настоящее время для сборки используются комплектующие, оставшиеся от предыдущего владельца завода, которые были дополнены необходимыми компонентами. Существует вероятность того, что по мере истощения запасов деталей производство моделей будет остановлено. Конечно же, под брендом Solaris будут выпускаться модели, ранее производимые заводом Hyundai: Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и Hyundai Creta. Пока у руководства AGR нет уверенности в том, что производство этих моделей будет длительным. Завод рассчитан на выпуск 200 тысяч автомобилей в год. Ранее предприятие работало на пределе, выпуская до 220 тысяч автомобилей. Сейчас обеспечить полную загрузку завода невозможно из-за отсутствия устойчивой логистики. Это приведет к выпуску только нескольких десятков тысяч автомобилей из имеющихся комплектов", — дополнил эксперт.

По словам Сергея Арбузова, цены на модели будут сопоставимы с Lada Vesta, что, безусловно, окажет серьёзное воздействие на АвтоВАЗ. Если AGR сможет наладить бесперебойное производство автомобилей Solaris, продажи Lada неизбежно снизятся.