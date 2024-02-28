Весна близко: россиянам рассказали, когда стоит менять зимнюю резину

В марте переходить с зимних шин на летние еще рано, сообщил независимый автомобильный эксперт Олег Осипов в интервью с радиостанцией "Радио 1".
Он подчеркнул, что в различных регионах имеются свои климатические особенности, однако рекомендуется менять шины на летние, когда температура поднимется выше +5°C. Эксперт также призвал избегать использования универсальных всесезонных шин, которые, якобы, пригодны как для летнего, так и для зимнего сезона.
"Всесезонные шины плохо справляются как с зимними, так и с летними условиями, они не предназначены ни для одного, ни для другого. Это большой миф. Хотя они могут быть удобны, когда лень их менять, зимние шины по своей природе мягкие, и если использовать их летом, то они быстро изнашиваются. Всесезонные шины жестче, но они все равно изнашиваются летом и плохо себя ведут зимой из-за присутствия пластика, что сказывается на сцеплении", — предупредил Осипов.
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