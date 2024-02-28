Весна близко: россиянам рассказали, когда стоит менять зимнюю резину

Автоэксперт Осипов посоветовал не менять зимнюю резину в марте

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

В марте переходить с зимних шин на летние еще рано, сообщил независимый автомобильный эксперт Олег Осипов в интервью с радиостанцией "Радио 1".

Фото: openverse by siRRonWong is licensed under CC BY 2.0

Он подчеркнул, что в различных регионах имеются свои климатические особенности, однако рекомендуется менять шины на летние, когда температура поднимется выше +5°C. Эксперт также призвал избегать использования универсальных всесезонных шин, которые, якобы, пригодны как для летнего, так и для зимнего сезона.