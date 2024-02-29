Народный "антидождь" для зеркал заднего вида: почему опытные автомобилисты используют пену для бритья

Многие водители осведомлены о такой вещи, как "антидождь". Это вещество, которое отталкивает воду, наносится на внешнюю поверхность лобового стекла для создания гидрофобного слоя, который моментально отталкивает капли воды, не давая им задерживаться на стекле. Это значительно облегчает управление автомобилем во время дождя.
Однако не всем известно, что аналогичную защиту можно обеспечить не только для стекла, но и для наружных зеркал заднего вида, используя более доступное средство. Речь идёт о пене для бритья. Однако важно правильно применить её для зеркала.
Процесс применения пены для бритья в автомобиле следующий: сначала необходимо удалить капли воды с зеркала, так как вещество следует наносить только на сухую поверхность. Затем нанесите небольшое количество пены на зеркало и распределите её салфеткой. Процедуру следует завершить, когда на поверхности появится белый налёт. После того, как слой высохнет, его нужно удалить второй салфеткой.
В результате на зеркале образуется гидрофобное покрытие, которое продержится как минимум несколько недель.
Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.