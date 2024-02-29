Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима заканчивается и начнётся весна - время, когда надо подготовить огород к сезону
Врачи назвали продукты, которые выводят из строя поджелудочную, вызывая рак
Названы три неожиданные опции, которые упрощают управление автомобилем
Директор автосалона раскрыл, куда деваются все непроданные машины
Выявлены наиболее востребованные среди россиян места для летнего отдыха в 2024 году
Зачем рассыпать соду на сиденья в автомобиле: хитрость опытных водителей
"Autonews.ru" объяснил, что делать, если на поворотах возникает занос задней оси
Как выбрать кактус в квартиру: советы и рекомендации
Турция планирует привлечь обратно российских туристов, предлагая скидки до 20%
Народный "антидождь" для зеркал заднего вида: почему опытные автомобилисты используют пену для бритья

Зачем бывалые автомобилисты берут в машину пену для бритья

1:08
Авто

Многие водители осведомлены о такой вещи, как "антидождь". Это вещество, которое отталкивает воду, наносится на внешнюю поверхность лобового стекла для создания гидрофобного слоя, который моментально отталкивает капли воды, не давая им задерживаться на стекле. Это значительно облегчает управление автомобилем во время дождя.

Зачем бывалые автомобилисты берут в машину пену для бритья
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Однако не всем известно, что аналогичную защиту можно обеспечить не только для стекла, но и для наружных зеркал заднего вида, используя более доступное средство. Речь идёт о пене для бритья. Однако важно правильно применить её для зеркала.

Процесс применения пены для бритья в автомобиле следующий: сначала необходимо удалить капли воды с зеркала, так как вещество следует наносить только на сухую поверхность. Затем нанесите небольшое количество пены на зеркало и распределите её салфеткой. Процедуру следует завершить, когда на поверхности появится белый налёт. После того, как слой высохнет, его нужно удалить второй салфеткой.

В результате на зеркале образуется гидрофобное покрытие, которое продержится как минимум несколько недель.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
С новым материалом, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче, автомобили смогут взлетать

Новейший материал, согласно последним отчетам, обещает революционные перспективы для автопроизводителей и может даже стать основой для создания бронежилетов следующего поколения.

Cell Reports Physical Science: создан материал, который в 4 раза прочнее стали и в 5 раз её легче
Салат из печени трески: делаем в классическом варианте по всем правилам
Классический салат из печени трески: беспроигрышная закуска для праздника или обычного ужина
Россия: какие законы вступают в силу в марте?
Все не так просто, как может показаться: ученые сделали открытие, меняющие наше представление о водном цикле на Земле
В Москве прошёл II Большой круг российского казачества Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца: мы сотворили чудо
Извинения кошек: как они проявляют свою привязанность к хозяину
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Плечи станут широкими и мускулистыми, как у Геракла: упражнение с гантелями — ключ к массивной грудной клетке
Последние материалы
Директор автосалона раскрыл, куда деваются все непроданные машины
Выявлены наиболее востребованные среди россиян места для летнего отдыха в 2024 году
Зачем рассыпать соду на сиденья в автомобиле: хитрость опытных водителей
"Autonews.ru" объяснил, что делать, если на поворотах возникает занос задней оси
Как выбрать кактус в квартиру: советы и рекомендации
Турция планирует привлечь обратно российских туристов, предлагая скидки до 20%
Эндокринолог Лебедева объяснила, почему необходимо пить теплую воду
Что положить в салон автомобиля, чтобы стекла не запотевали
Автоэксперт Ревин объяснил, как буксировать машину с АКПП
Пиратская FPS игра Blackwake стала бесплатной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников