Для чего у опытных водителей всегда имеется в салоне пачка пищевой соды, - новички не знают

Зачем рассыпать соду на сиденья в автомобиле: хитрость опытных водителей

0:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые изобретательные водители выбирают метод разброса пищевой соды по сиденьям своего автомобиля, чтобы избавиться от неприятных запахов. По прошествии некоторого времени они просто убирают соду, и результат превосходит ожидания.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Этот процесс прост в исполнении, но его эффективность впечатляет. В результате использования дешевой соды запах в салоне исчезает, что позволяет избежать дорогостоящей химической чистки.

Такой подход позволяет водителям сэкономить не только деньги, но и время, и усилия.

Если вам нужно избавиться от неприятного запаха в машине, просто посыпьте содой сиденья. Дайте ей полежать примерно 10 минут, а затем воспользуйтесь автомобильным пылесосом.

Таким образом, лишние запахи исчезнут без необходимости обращаться к услугам профессиональной химчистки.