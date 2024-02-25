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Не совершайте эти ошибки с зимней резиной: увеличьте срок службы шипованных шин

Пять распространённых ошибок владельцев шипованных шин: как избежать досрочного износа

1:14
Авто

Зимняя резина с шипами может быть эффективным средством обеспечения безопасности на ледяной и снежной дороге, но её срок службы может значительно сократиться из-за нескольких распространённых ошибок владельцев.

Пять распространённых ошибок владельцев шипованных шин: как избежать досрочного износа
Фото: Wikipedia by Kantor.JH is licensed under CC BY-SA 3.0
  • Пробуксовка на чистом асфальте: резкие ускорения при разгоне могут вызвать потерю шипов, поэтому стоит быть аккуратным и плавным при старте движения.
  • Интенсивное маневрирование на месте: вращение руля при стоянке может также привести к выходу шипов из резины. Рулить лучше только при движении автомобиля.
  • Некорректное давление в шинах: слишком высокое или низкое давление негативно сказывается на износе шин. Важно следить за давлением, рекомендованным производителем.
  • Плохая балансировка колёс: неравномерный контакт с дорожным полотном из-за плохой балансировки может ускорить износ шипов.
  • Перегрев резины: резкое торможение, ускорение и использование шипованных шин в тёплое время года могут привести к перегреву и быстрому износу шин. "Шипы" не предназначены для высоких температур.

Соблюдение рекомендаций по эксплуатации шипованных шин поможет увеличить их срок службы, обеспечивая безопасность на зимних дорогах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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