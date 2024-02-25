Не совершайте эти ошибки с зимней резиной: увеличьте срок службы шипованных шин

Зимняя резина с шипами может быть эффективным средством обеспечения безопасности на ледяной и снежной дороге, но её срок службы может значительно сократиться из-за нескольких распространённых ошибок владельцев.
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Пробуксовка на чистом асфальте: резкие ускорения при разгоне могут вызвать потерю шипов, поэтому стоит быть аккуратным и плавным при старте движения.
Интенсивное маневрирование на месте: вращение руля при стоянке может также привести к выходу шипов из резины. Рулить лучше только при движении автомобиля.
Некорректное давление в шинах: слишком высокое или низкое давление негативно сказывается на износе шин. Важно следить за давлением, рекомендованным производителем.
Плохая балансировка колёс: неравномерный контакт с дорожным полотном из-за плохой балансировки может ускорить износ шипов.
Перегрев резины: резкое торможение, ускорение и использование шипованных шин в тёплое время года могут привести к перегреву и быстрому износу шин. "Шипы" не предназначены для высоких температур.
Соблюдение рекомендаций по эксплуатации шипованных шин поможет увеличить их срок службы, обеспечивая безопасность на зимних дорогах.
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