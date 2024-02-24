Легкая и эффективная защита: средство ото льда и снега для вашего автомобиля

В зимний период автомобилистам приходится регулярно освобождать стекла и зеркала своего транспортного средства от снега и льда.
Эта проблема остаётся актуальной и с приходом календарной весны. Из-за перепадов температур и смены погодных условий от оттепели до заморозков на поверхностях быстро образуется ледяная пленка.
Предотвратить этот процесс практически невозможно, однако можно значительно облегчить очистку поверхностей.
Для этого стекла и зеркала рекомендуется обработать специальной смесью, приготовление которой не составляет труда.
Как приготовить средство:
Теперь остаётся лишь опрыскать стекла и зеркала этой жидкостью. После этого очистка ото льда и снега станет значительно легче.
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