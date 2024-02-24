Легкая и эффективная защита: средство ото льда и снега для вашего автомобиля

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Как защитить стекла и зеркала авто от снега и льда: простой лайфхак для водителей

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Авто

В зимний период автомобилистам приходится регулярно освобождать стекла и зеркала своего транспортного средства от снега и льда.

Как защитить стекла и зеркала авто от снега и льда: простой лайфхак для водителей
Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эта проблема остаётся актуальной и с приходом календарной весны. Из-за перепадов температур и смены погодных условий от оттепели до заморозков на поверхностях быстро образуется ледяная пленка.

Предотвратить этот процесс практически невозможно, однако можно значительно облегчить очистку поверхностей.

Для этого стекла и зеркала рекомендуется обработать специальной смесью, приготовление которой не составляет труда.

Как приготовить средство:

  1. В ёмкость налейте столовый уксус.
  2. Затем добавьте воды в 3 раза меньше, чем уксуса.
  3. Получившуюся смесь перелейте в бутылку с распылителем.

Теперь остаётся лишь опрыскать стекла и зеркала этой жидкостью. После этого очистка ото льда и снега станет значительно легче.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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