Почему каждый третий автомобилист может лишиться прав?"

Самые распространённые причины лишения водительских прав: что стоит знать каждому автомобилисту

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Эксперты рассказали об основных нарушениях ПДД, за которые можно лишиться водительских прав в России.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Это включает несоблюдение регистрационного учёта, превышение скорости, проезд на красный свет, игнорирование регулировщиков, нарушение правил пересечения железнодорожных путей, установку поддельных номерных знаков и специальных сигнальных устройств, а также управление автомобилем в нетрезвом состоянии и попытку скрыться с места ДТП.

Различные нарушения могут привести к лишению прав на период от нескольких месяцев до двух лет, в зависимости от серьёзности нарушения.