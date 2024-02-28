Эксперты рассказали об основных нарушениях ПДД, за которые можно лишиться водительских прав в России.
Это включает несоблюдение регистрационного учёта, превышение скорости, проезд на красный свет, игнорирование регулировщиков, нарушение правил пересечения железнодорожных путей, установку поддельных номерных знаков и специальных сигнальных устройств, а также управление автомобилем в нетрезвом состоянии и попытку скрыться с места ДТП.
Различные нарушения могут привести к лишению прав на период от нескольких месяцев до двух лет, в зависимости от серьёзности нарушения.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.