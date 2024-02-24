Стало известно, как полиция моментально вычисляет пьяных за рулем

5 признаков, по которым опытные сотрудники ДПС выявляют пьяных водителей

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Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru раскрыл пять методов, используемых полицейскими для обнаружения пьяных водителей. Осмотр внешности и поведения водителя, а также внимание к запаху алкоголя в салоне автомобиля являются первичными признаками.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Кроме того, эффект блестящих глаз и характеристики движения и речи могут также указывать на степень опьянения.

Главное напоминание заключается в опасности вождения в состоянии алкогольного опьянения, которое не только угрожает жизни водителя, но и остальных участников дорожного движения.