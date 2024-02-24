Стало известно, какие автомобили наименее подвержены коррозии

Интернет-портал "Новые автомобили" опубликовал рейтинг семи иномарок, выделяющихся особой стойкостью к коррозии и надежностью защитного покрытия кузова
. В рейтинге присутствуют такие марки, как Volvo, BMW, Audi и Mercedes-Benz. Ведущие позиции заняли модели с качественными оцинкованными кузовами и эффективными антикоррозийными системами.
Наивысшую степень устойчивости к коррозии продемонстрировал Volvo XC90 первого поколения, в то время как другие модели также получили высокие оценки за свою способность сохранять идеальный вид кузова на протяжении долгих лет эксплуатации.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.