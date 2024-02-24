Стало известно, какие автомобили наименее подвержены коррозии

Рейтинг автомобилей с высокой стойкостью к коррозии: лучшие модели с надежным защитным покрытием

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Интернет-портал "Новые автомобили" опубликовал рейтинг семи иномарок, выделяющихся особой стойкостью к коррозии и надежностью защитного покрытия кузова

Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

. В рейтинге присутствуют такие марки, как Volvo, BMW, Audi и Mercedes-Benz. Ведущие позиции заняли модели с качественными оцинкованными кузовами и эффективными антикоррозийными системами.

Наивысшую степень устойчивости к коррозии продемонстрировал Volvo XC90 первого поколения, в то время как другие модели также получили высокие оценки за свою способность сохранять идеальный вид кузова на протяжении долгих лет эксплуатации.