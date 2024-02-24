Исследователь назвал преимущество электромобилей над автомобилями с ДВС

Исследование, проведенное исследователем Георгом Бикером из Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT), опровергло распространенный миф о том, что электромобили загрязняют окружающую среду так же, как и автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Отчет показал, что выбросы от электромобилей значительно ниже, особенно в развитых странах. В среднем, в Европе выбросы от электрических транспортных средств на 68% ниже, чем у машин с ДВС, в США — на 65%, в Китае — на 40%, в Индии — на 27%. Особенно важно отметить, что это даже с учетом того, что большая часть электроэнергии в странах Азии производится за счет сжигания угля. Исследование также показало, что экологическая выгода от электромобилей проявляется уже через год эксплуатации, и необходимо лишь правильно утилизировать батареи с истекшим сроком службы для дополнительного снижения углеродного следа.
Эксперт также отметил, что теории о вредности электромобилей, поддерживаемые сторонниками автомобильной промышленности, не имеют научного обоснования и скорее связаны с интересами продолжения производства автомобилей с ДВС.
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