Россиянам объяснили, как не купить "убитый" автомобиль после каршеринга или такси

Как избежать ошибок при покупке подержанного автомобиля из таксопарка или каршеринга

0:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксплуатация автомобилей в таксопарках или каршеринговых службах может привести к ухудшению их состояния. Издание "Аргументы и Факты" сообщает, что в современных каршерингах представлены автомобили разных ценовых категорий, включая как популярные модели, так и премиальные бренды.

Фото: flickr.com by blu-news.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако, определить самые ненадежные марки затруднительно из-за разнообразия представленных авто. Покупателям рекомендуется использовать специальные приложения для проверки VIN-кода или номера в СТС, чтобы узнать историю транспортного средства, включая лицензирование для такси и владение юридическим лицом.

Кроме того, стоит обращать внимание на скрученный пробег, износ шин, состояние кузова и интерьера, чтобы избежать покупки автомобиля, который мог быть эксплуатирован в службах такси или каршерингах.