Россиянам объяснили, как не купить "убитый" автомобиль после каршеринга или такси

Эксплуатация автомобилей в таксопарках или каршеринговых службах может привести к ухудшению их состояния. Издание "Аргументы и Факты" сообщает, что в современных каршерингах представлены автомобили разных ценовых категорий, включая как популярные модели, так и премиальные бренды.
Однако, определить самые ненадежные марки затруднительно из-за разнообразия представленных авто. Покупателям рекомендуется использовать специальные приложения для проверки VIN-кода или номера в СТС, чтобы узнать историю транспортного средства, включая лицензирование для такси и владение юридическим лицом.
Кроме того, стоит обращать внимание на скрученный пробег, износ шин, состояние кузова и интерьера, чтобы избежать покупки автомобиля, который мог быть эксплуатирован в службах такси или каршерингах.
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