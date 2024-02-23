Пять неожиданных способов сократить расход масла в вашем автомобиле

Как снизить расход масла в автомобиле

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Эксперты утверждают, что некоторые производители автомобилей указывают несбыточно низкие цифры расхода масла в инструкциях, что может привести к недостаточному уровню предостережений со стороны владельцев.

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Приемлемый расход масла для двигателя считается примерно 1 литр на 7000-8000 км пробега. Для уменьшения расхода масла специалисты рекомендуют проводить регулярную проверку двигателя на наличие течей, очищать систему вентиляции картера, выбирать моторное масло большей вязкости и использовать присадки, которые могут предотвратить утечку масла.

В случае закоксовавшихся маслосъемных колец или уплотнений ротора в турбодвигателях, рекомендуется провести тщательную проверку и при необходимости заменить соответствующие детали или даже целый турбокомпрессор.