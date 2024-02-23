Почему не стоит хранить свои документы и ценные вещи в бардачке: совет водителям

Ящик переднего пассажирского сиденья, известный как бардачок, пользуется высокой популярностью среди владельцев автомобилей как место для хранения важных документов.
Несомненно, это удобное место для размещения водительского удостоверения, полиса страхования и паспорта транспортного средства.
Тем не менее, опытные автолюбители настоятельно рекомендуют избегать этой практики. Более разумным решением будет хранить документы в сумке и брать их с собой при каждом покидании автомобиля.
Причина в том, что в случае эвакуации автомобиля из-за нарушения правил парковки бардачок может оказаться недоступным для водителя.
Это создает проблемы, связанные с доказательством владения транспортным средством.
Ситуация может осложниться еще больше в случае угона автомобиля, особенно если вместе с ним пропадут и важные документы, добавляя водителю дополнительные трудности.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами нашёл странной реакцию супруги Алексея Навального* Юлии на его смерть.