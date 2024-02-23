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Почему не стоит хранить свои документы и ценные вещи в бардачке: совет водителям

Бардачок — не лучшее место для хранения автомобильных документов

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Авто

Ящик переднего пассажирского сиденья, известный как бардачок, пользуется высокой популярностью среди владельцев автомобилей как место для хранения важных документов.

Бардачок — не лучшее место для хранения автомобильных документов
Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несомненно, это удобное место для размещения водительского удостоверения, полиса страхования и паспорта транспортного средства.

Тем не менее, опытные автолюбители настоятельно рекомендуют избегать этой практики. Более разумным решением будет хранить документы в сумке и брать их с собой при каждом покидании автомобиля.

Причина в том, что в случае эвакуации автомобиля из-за нарушения правил парковки бардачок может оказаться недоступным для водителя.

Это создает проблемы, связанные с доказательством владения транспортным средством.

Ситуация может осложниться еще больше в случае угона автомобиля, особенно если вместе с ним пропадут и важные документы, добавляя водителю дополнительные трудности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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