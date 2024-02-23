Страшная правда о покупке подержанного авто: что от вас скрывают при сделке?

Чего категорически не следует делать при покупке подержанного автомобиля

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Представитель ГИБДД, опрошенный порталом njcar. ru, поделился важными советами по покупке подержанного автомобиля. Он рекомендует проверять наличие обременений через сайт Федеральной нотариальной палаты и проверять историю регистрации автомобиля на официальном сайте ГИБДД или специализированных сервисах.

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Также необходимо подписать договор "Купли-продажи" и застраховать автомобиль по ОСАГО перед поездкой в ГИБДД для регистрации. Важно быть бдительным и не забывать регистрировать автомобиль в течение 10 дней после сделки, чтобы избежать проблем с мошенниками и скрытыми проблемами машины.