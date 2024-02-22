Секреты дорожной безопасности: как опережать автомобили с мигалками? Объяснили эксперты

Эксперты портала "Новые автомобили" объяснили, как вести себя на дороге, когда речь идёт о встрече с автомобилями, оснащенными проблесковыми маячками. Помимо транспортных средств ГИБДД и МВД, такие сигналы разрешено использовать также на автомобилях Следственного комитета, прокуратуры, военных служб и ФСБ.
Однако не всегда необходимо уступать дорогу или следовать за ними. Согласно ПДД, запрещён обгон транспортных средств с включенными сине-красными проблесковыми маячками.
Однако опережение таких машин, если вы движетесь по соседней полосе, разрешено. Также стоит учитывать, что обгон и опережение служебных автомобилей без включенных маячков не считается нарушением, если не превышается разрешённая скорость движения.
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