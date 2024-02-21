5 способов борьбы с обледеневшим стеклом: зимний гид для водителей

Зимнее время – это период, когда владельцам автомобилей приходится столкнуться с некоторыми неудобствами. Но и в это время с ними можно справиться.
Одной из основных проблем зимой для автолюбителей является обледеневшее лобовое стекло. Однако есть несколько способов это решить.
Первый способ – включить "дворники". Иногда это может быть достаточно эффективным, особенно если слой льда на стекле тонкий. Важно помнить, что нельзя пытаться освободить стеклоочистители вручную, так как это может привести к их серьёзному повреждению.
Еще один метод – использование "незамерзайки". Замерзшая вода может растаять под воздействием этой специальной жидкости. Однако не следует включать омыватель, чтобы избежать движения стеклоочистителей, пока лёд не растает.
Также можно воспользоваться грелкой, чтобы помочь освободить лобовое стекло от замёрзшей воды. Важно помнить, что жидкость в грелке должна быть чуть тёплой, чтобы избежать перепадов температур, которые могут негативно сказаться на состоянии стекла.
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