5 способов борьбы с обледеневшим стеклом: зимний гид для водителей

Как разморозить лобовое стекло авто: три лучших способа

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимнее время – это период, когда владельцам автомобилей приходится столкнуться с некоторыми неудобствами. Но и в это время с ними можно справиться.

Фото: flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Одной из основных проблем зимой для автолюбителей является обледеневшее лобовое стекло. Однако есть несколько способов это решить.

Первый способ – включить "дворники". Иногда это может быть достаточно эффективным, особенно если слой льда на стекле тонкий. Важно помнить, что нельзя пытаться освободить стеклоочистители вручную, так как это может привести к их серьёзному повреждению.

Еще один метод – использование "незамерзайки". Замерзшая вода может растаять под воздействием этой специальной жидкости. Однако не следует включать омыватель, чтобы избежать движения стеклоочистителей, пока лёд не растает.

Также можно воспользоваться грелкой, чтобы помочь освободить лобовое стекло от замёрзшей воды. Важно помнить, что жидкость в грелке должна быть чуть тёплой, чтобы избежать перепадов температур, которые могут негативно сказаться на состоянии стекла.