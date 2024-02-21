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5 признаков, на которые обращают внимание ГАИ: как избежать нежелательного внимания на дороге

Какие автомобили привлекают внимание инспекторов ДПС: названы четыре признака

1:09
Авто

Для избежания привлечения внимания сотрудников Госавтоинспекции, водителям важно следовать правилам дорожного движения. Однако инспекторы часто обращают внимание на определённые характеристики транспортных средств.

Какие автомобили привлекают внимание инспекторов ДПС: названы четыре признака
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Так, признаки, на которые обращают внимание правоохранители, включают в себя состояние чистоты автомобиля. Машина, которая долгое время не посещала автомойку, может привлечь их внимание. Также вызывает подозрения транспорт с грязными номерами.

Инспекторы также обращают внимание на видимые признаки неисправностей. Транспортное средство с явными проблемами, включая проблемы с освещением, попадает под подозрение.

Манера вождения также может привлечь внимание правоохранителей. Даже если водитель следует правилам дорожного движения, но проявляет агрессивное или неуверенное поведение, это может стать поводом для остановки.

Тюнинг, не предусмотренный заводом, также может привлечь внимание инспекторов. Это включает в себя любые модификации, например, изменение выхлопной системы. Также нарушения в области тонировки могут привлечь внимание сотрудников ГАИ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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