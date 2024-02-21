5 признаков, на которые обращают внимание ГАИ: как избежать нежелательного внимания на дороге

Какие автомобили привлекают внимание инспекторов ДПС: названы четыре признака

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Для избежания привлечения внимания сотрудников Госавтоинспекции, водителям важно следовать правилам дорожного движения. Однако инспекторы часто обращают внимание на определённые характеристики транспортных средств.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Так, признаки, на которые обращают внимание правоохранители, включают в себя состояние чистоты автомобиля. Машина, которая долгое время не посещала автомойку, может привлечь их внимание. Также вызывает подозрения транспорт с грязными номерами.

Инспекторы также обращают внимание на видимые признаки неисправностей. Транспортное средство с явными проблемами, включая проблемы с освещением, попадает под подозрение.

Манера вождения также может привлечь внимание правоохранителей. Даже если водитель следует правилам дорожного движения, но проявляет агрессивное или неуверенное поведение, это может стать поводом для остановки.

Тюнинг, не предусмотренный заводом, также может привлечь внимание инспекторов. Это включает в себя любые модификации, например, изменение выхлопной системы. Также нарушения в области тонировки могут привлечь внимание сотрудников ГАИ.