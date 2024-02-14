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Суровые наказания: за какие нарушения в 2024 году можно лишиться водительских прав

Какие нарушения в 2024 году грозят лишением водительских прав

1:04
Авто

Портал njcar. ru предоставил информацию о нарушениях, за которые в 2024 году в России грозит лишение водительских прав на разные сроки. Водитель может быть лишен прав на 1-3 месяца за управление автомобилем без регистрации в МРЭО ГИБДД или с измененными номерными знаками.

Какие нарушения в 2024 году грозят лишением водительских прав
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

За превышение скорости на 60-80 км/ч лишение составит 4-6 месяцев, а при более значительном превышении — до полугода. Также предусмотрено лишение прав на 4-6 месяцев за другие нарушения, такие как пересечение железнодорожных путей вне переезда или установка нестандартных фар.

За серьезные нарушения, такие как установка на автомобиль устройств для подачи специальных сигналов или уход с места ДТП, срок лишения прав может достигать до 1-2 лет. За управление в состоянии алкогольного опьянения срок лишения прав составляет 1,5 года, а при участии в ДТП — до 2 лет.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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