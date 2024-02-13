Эксперты рассказали, как вписать в страховой полис еще одного водителя

Полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) является неотъемлемым документом для управления автомобилем.
Отсутствие этого полиса влечет за собой не только оформление штрафа, но и возможные юридические последствия в случае ДТП. Если несколько лиц управляют одним автомобилем, каждый из них должен быть внесен в полис ОСАГО.
Хотя занесение дополнительных водителей в страховку формально бесплатно, фактически это может повлечь за собой увеличение стоимости полиса в зависимости от характеристик каждого водителя. Законодательством предусмотрен штраф для водителей, не внесенных в полис, а в случае ДТП они могут быть обязаны полностью возместить ущерб потерпевшей стороне.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.