Забудьте о Camry! Вот 5 седанов, которые заставят вас пересмотреть свой выбор

Рейтинг переднеприводных седанов: лучшие альтернативы Toyota Camry на российском рынке

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Портал "Новые автомобили" представил рейтинг больших переднеприводных седанов, сопоставимых с Toyota Camry на российском рынке.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

В списке на пятом месте расположился Volkswagen Passat, предлагающий отличный драйв и удовольствие от вождения. Hyundai Sonata заняла четвертое место, выделяясь доступной ценой и богатым оснащением. На третьем месте — Kia K5 с выразительным дизайном и мощными моторами.

Mazda 6 заняла вторую позицию благодаря ультрасовременным двигателям и трансмиссии. А победителем рейтинга стал премиальный Lexus ES, превосходя Toyota Camry в габаритах, опциях и отделке салона. Эти седаны представляют собой достойные альтернативы Camry на российском автомобильном рынке.