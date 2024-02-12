Забудьте о Camry! Вот 5 седанов, которые заставят вас пересмотреть свой выбор

Портал "Новые автомобили" представил рейтинг больших переднеприводных седанов, сопоставимых с Toyota Camry на российском рынке.
В списке на пятом месте расположился Volkswagen Passat, предлагающий отличный драйв и удовольствие от вождения. Hyundai Sonata заняла четвертое место, выделяясь доступной ценой и богатым оснащением. На третьем месте — Kia K5 с выразительным дизайном и мощными моторами.
Mazda 6 заняла вторую позицию благодаря ультрасовременным двигателям и трансмиссии. А победителем рейтинга стал премиальный Lexus ES, превосходя Toyota Camry в габаритах, опциях и отделке салона. Эти седаны представляют собой достойные альтернативы Camry на российском автомобильном рынке.
Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.