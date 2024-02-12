Неожиданные ситуации на дороге: что помимо аптечки точно следует иметь в багажнике машины

Эксперты назвали предметы, которые обязательно должны находиться в багажнике авто

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

В соответствии с дорожными правилами, в багажнике автомобиля требуется иметь аптечку, огнетушитель и переносной знак (так называемый "красный треугольник").

Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако существуют предметы, которые, хотя и не упомянуты в ПДД, имеет смысл иметь в багажном отделении. Эксперты рекомендуют включить в этот список следующие предметы, информация о которых доступна в интернете:

Первым из них является аптечка. Её отсутствие может привести к нарушению и получению штрафа водителем. Однако важно помнить, что в аптечке должны быть не только основные медикаменты, но и средства от ожогов и антигистаминные препараты, особенно в условиях пандемии COVID-19, когда важно иметь дезинфицирующие средства и защитные маски.

Также рекомендуется иметь набор инструментов в багажнике, таких как пассатижи и отвёртки. Этот минимальный набор признан экспертами необходимым.

В случае проблем с колесом полезным может быть наличие компрессора, без которого сложно обойтись при пробое. Для более серьёзных ситуаций рекомендуется иметь запасное колесо и буксировочный трос. С приближением зимы специалисты напоминают о важности иметь простой скребок для очистки стекол ото льда.