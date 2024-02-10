Когда и как вести видеозапись при встрече с инспектором ДПС: что говорит закон

Журнал "За рулем" поделился советами для водителей о том, как вести себя при встрече с инспектором ДПС, особенно обратив внимание на возможность видеозаписи таких встреч. Автор напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона "О полиции" у вас есть право вести видеозапись. Однако, на практике многие инспекторы относятся к этому скептически. Иногда они могут даже заявить о запрете на видеозапись действий полицейских во время выполнения ими служебных обязанностей.
На самом деле такого запрета нет. Закон "О полиции" гласит обратное: деятельность полиции должна быть открытой для общества, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
Так что стоит ли вести видеозапись общения с инспектором? Да, если считаете это нужным, особенно если у вас возникают сомнения в законности действий полицейского. В таком случае вы не нарушаете ни чьих прав и не нарушаете закон.
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