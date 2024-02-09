Неубиваемый японец: как Suzuki Vitara продержится десятилетиями и вас сэкономит?

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Обзор Suzuki Vitara (2014-2023): простота и надежность компактного кроссовера

1:04
Авто

Suzuki Vitara — компактный кроссовер, представляющий собой пример простоты и надежности в автомобильной индустрии. Несмотря на скромный набор электроники и не самые передовые технологии, он выделяется своим просторным салоном и удобством в эксплуатации. Обновление 2018 года дополнило его оснащение, добавив цветной дисплей и систему безопасности.

Обзор Suzuki Vitara (2014-2023): простота и надежность компактного кроссовера
Фото: Wikipedia by Luftfahrrad is licensed under CC BY-SA 3.0

Основной двигатель, атмосферник М16А 1.6, известен своей надежностью и долговечностью, что делает Suzuki Vitara привлекательным выбором для тех, кто ценит безопасность и умеренные затраты на обслуживание. Тем не менее, существуют и недостатки, такие как тряская подвеска и скрипучий салон, а также дороговизна запчастей. Коробки передач, включая механическую пятиступку и шестиступенчатый гидроавтомат, также характеризуются надежностью.

Несмотря на свои достоинства и недостатки, Suzuki Vitara остается популярным выбором в своем сегменте благодаря своей простоте, надежности и долговечности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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