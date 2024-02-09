5 простых лайфхаков помогут автолюбителю серьезно уменьшить расход топлива: перечисляем

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За покупку топлива может уйти значительное количество средств, особенно если автомобиль используется ежедневно. Именно поэтому вопрос экономии бензина или дизеля волнует практически каждого водителя.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Опытные автолюбители знают простые, но действенные способы снижения расходов на топливо.

Давайте рассмотрим их подробнее:

Немного увеличьте давление в шинах на 0,1 бар. Это может привести к сокращению расхода топлива на 1%, что может показаться мелочью, но в деле это является фундаментом экономии.

Избегайте использования дешевого топлива. В конечном итоге это может привести к более высоким расходам на ремонт автомобиля.

Старайтесь держать окна закрытыми. При включенном кондиционере расход топлива может увеличиться на 1 литр на 100 км.

Регулярно меняйте фильтры. Засоренный фильтр может увеличить расход топлива примерно на 2%.

Улучшите свой стиль вождения. Избегайте резкого торможения, езды на высокой скорости и резкого разгона.