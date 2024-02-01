Лучшие автомобили для новичков: эксперты составили ТОП-5 моделей

Названы лучшие автомобили для начинающих водителей

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Эксперты выделили лучшие автомобили, подходящие для начинающих водителей.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

На первом месте оказался седан Daewoo Lanos. Этот доступный по цене автомобиль был признан специалистами достаточно надежным и долговечным.

Немного уступив лидеру, следует упомянуть Datsun mi-DO. Здесь уже представлено множество полезных функций, однако стоимость выше.

Третье место занял автомобиль Ravon R2. По мнению экспертов, даже базовая комплектация этого автомобиля обеспечивает необходимый инструментарий для комфортной езды.

На четвертом месте находится Renault Sandero Stepway, а на пятом — Volkswagen Polo.

Говорить о достоинствах этих марок излишне. Эксперты также рекомендуют выпускникам автошкол обратить внимание на Skoda Rapid. Этот автомобиль отличается комфортным салоном и легкостью маневрирования. Kia Picanto, хоть и более дорогой, но комплектуется массой полезных опций.