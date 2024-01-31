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ГИБДД назвала автомобили, которые инспекторы не имеют права останавливать на дороге

2:24
Авто

Портал njcar.ru получил информацию от представителя ГИБДД о категориях автомобилей, которые обладают иммунитетом и не подлежат остановке инспекторами ДПС. Также были рассмотрены особые привилегии, предоставляемые определенным транспортным средствам в процессе дорожной проверки.

ГИБДД назвала автомобили, которые инспекторы не имеют права останавливать на дороге
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Остановка транспорта представляет собой важный этап в обеспечении безопасности движения, и она проводится инспекторами ДПС для проверки документов и состояния автомобиля. Это необходимо для поддержания соблюдения законов дорожного движения и обеспечения безопасности на дорогах. Иммунитет от остановки полицейским предоставляется определенным категориям транспортных средств согласно соответствующим правилам и регламентам.

Важно отметить, что к специальным транспортным средствам, таким как скорая помощь, пожарные машины и автомобили полиции, применяются особые правила. Наличие проблескового маячка синего цвета на спецтранспорте позволяет водителю игнорировать строгие требования дорожной разметки и знаков. Если к мигающему световому сигналу добавляется звуковой сигнал, это предоставляет специальному транспорту преимущество на дороге.

Остальные участники дорожного движения обязаны обеспечить беспрепятственное движение специального транспорта. В соответствии с соответствующими правилами, они должны уменьшить скорость или остановиться, а обгонять такие транспортные средства запрещено.

Сотрудники ГИБДД не останавливают специальные автомобили с включенной сиреной и мигающим маячком, за исключением случаев, когда водитель или пассажир совершили преступление.

Кроме того, существуют определенные категории транспортных средств, которые могут быть остановлены, но их водителей нельзя привлекать к административной ответственности. К ним относятся военный транспорт с черными регистрационными знаками и белыми символами.

Инспекторы ГИБДД не могут оказывать воздействие на судей и прокуроров, если они совершают нарушение. В таких случаях инспектор обязан составить доклад об этом в прокуратуру. Аналогичные правила распространяются на лиц, зарегистрированных в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, депутатов и председателей избирательных комиссий. Однако это не означает, что лица этих категорий остаются безнаказанными; санкции для них могут отличаться в зависимости от их статуса.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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