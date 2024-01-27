Россиянам объяснили, когда кредит на машину лучше накоплений

Экономист Проданова: на новую машину не рекомендуется копить больше года

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Иногда откладывание средств для покупки нового автомобиля может оказаться бесполезным, предупреждает экономист Наталья Проданова в интервью для "Подмосковье Сегодня". По ее мнению, целесообразно начинать откладывать деньги только в том случае, если удается собрать необходимую сумму за год.

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Проданова отмечает, что если для приобретения дорогого автомобиля требуется значительно больше времени, следует либо уменьшить свои финансовые ожидания, либо рассмотреть вариант взятия автокредита. С учетом быстрого роста цен, она предостерегает о том, что инфляция может поглотить ваши накопления.

Эксперт также предлагает вложить средства в депозит или открыть накопительный счет. Однако это не позволит моментально приобрести автомобиль, в отличие от автокредита. Проданова подчеркивает, что все денежные риски и финансовая устойчивость заемщика должны быть на должном уровне для своевременного погашения обязательств.

Кроме того, эксперт советует сравнить свой доход с стоимостью желаемого автомобиля, чтобы оценить, насколько сильно покупка отразится на финансах. В случае необходимости рекомендуется рассмотреть вариант более доступной или старшей модели. Проданова напоминает, что покупка автомобиля — это не только одноразовые затраты, но и постоянные расходы на его обслуживание.