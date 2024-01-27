Россиянам объяснили, когда кредит на машину лучше накоплений

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Экономист Проданова: на новую машину не рекомендуется копить больше года

1:19
Авто

Иногда откладывание средств для покупки нового автомобиля может оказаться бесполезным, предупреждает экономист Наталья Проданова в интервью для "Подмосковье Сегодня". По ее мнению, целесообразно начинать откладывать деньги только в том случае, если удается собрать необходимую сумму за год.

Экономист Проданова: на новую машину не рекомендуется копить больше года
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Проданова отмечает, что если для приобретения дорогого автомобиля требуется значительно больше времени, следует либо уменьшить свои финансовые ожидания, либо рассмотреть вариант взятия автокредита. С учетом быстрого роста цен, она предостерегает о том, что инфляция может поглотить ваши накопления.

Эксперт также предлагает вложить средства в депозит или открыть накопительный счет. Однако это не позволит моментально приобрести автомобиль, в отличие от автокредита. Проданова подчеркивает, что все денежные риски и финансовая устойчивость заемщика должны быть на должном уровне для своевременного погашения обязательств.

Кроме того, эксперт советует сравнить свой доход с стоимостью желаемого автомобиля, чтобы оценить, насколько сильно покупка отразится на финансах. В случае необходимости рекомендуется рассмотреть вариант более доступной или старшей модели. Проданова напоминает, что покупка автомобиля — это не только одноразовые затраты, но и постоянные расходы на его обслуживание.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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