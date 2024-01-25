Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД

ГИБДД рассказали, через какое время можно управлять машиной после употребления алкоголя

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Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar.ru информацией о том, когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя. В соответствии со статьей 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, водителям запрещено управлять транспортным средством, если содержание этилового спирта в их организме превышает 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Для ускорения процесса выведения алкоголя из организма рекомендуется заранее принимать несколько мер и придерживаться определенных правил во время праздничных событий. Медицинские эксперты советуют начать день с активной физической активности и плотного приема пищи перед вечеринкой.

Также рекомендуется употребить небольшое количество алкоголя за несколько часов до начала мероприятия, чтобы активировать ферменты, ответственные за разложение этанола. Это способствует более эффективному процессу разложения алкоголя в организме во время праздника и уменьшает его воздействие на организм.

Час до начала торжественного застолья рекомендуется выпить значительное количество чистой воды, что помогает разбавить алкоголь, снижая его концентрацию в организме.

При приеме пищи также рекомендуется употреблять много негазированной воды, что естественным образом снижает уровень этанола в крови и ускоряет его вывод из организма.

Сочетание алкоголя с жирной пищей может замедлить процесс опьянения, удлиняя время трезвости, однако не влияет на скорость выведения токсинов из организма.

Важно отметить, что для тех, кто планирует управлять автомобилем на следующий день после застолья, не рекомендуется сочетать употребление алкоголя с курением.

Для восстановления после употребления алкоголя здоровому человеку достаточно хорошего отдыха и полноценного сна. Утром, чтобы ускорить вывод алкоголя из организма, полезно принять контрастный душ и прогуляться на свежем воздухе. Это способствует более быстрому удалению продуктов распада.

Время, необходимое для полного разложения алкоголя и очищения тканей от него, колеблется от 8 до 12 часов в зависимости от различных факторов.

Однако для абсолютной безопасности рекомендуется подождать не менее суток после употребления алкоголя, прежде чем садиться за руль.