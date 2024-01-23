Законы и вежливость: как избежать неприятных ситуаций при проверке ГИБДД

Автоэксперты объяснили, обязан ли водитель открывать багажник по требованию ДПС

2:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Рано или поздно каждый водитель сталкивается с подобной ситуацией. Неправильный ответ может отнять много времени, в то время как правильный ответ позволяет быстро продолжить путь.

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На деле это может произойти, когда вы спокойно едете, и инспектор ГИБДД останавливает вас для проверки документов, после чего просит открыть багажник.

Некоторые водители реагируют спокойно, открывая багажник, в то время как другие уверенно отказывают, указывая, что это не является обязательным. С юридической точки зрения более грамотным подходом будет задать инспектору вопрос: "Вы хотите произвести досмотр или осмотр багажника?"

Этот вопрос дает понять, что перед вами водитель, разбирающийся в законах. Сформулированный вежливо, он, вероятно, вызовет более благосклонный ответ от инспектора.

Согласно закону, водитель не имеет права отказаться от проведения досмотра, который обязательно сопровождается составлением протокола и требует наличие двух свидетелей. Если свидетелей нет, допускается видеофиксация досмотра.

Цель досмотра - выявление поддельных номеров, оружия или других запрещенных предметов. В ходе досмотра сотрудники ГИБДД могут открывать не только багажник, но и бардачок, а также осуществлять проверку содержимого.

Важно отметить различие между досмотром и осмотром транспортного средства. Водитель имеет право отказаться от осмотра, который может проводиться при подозрении на несоответствие перевозимого груза документам, противоправных действий или необходимости проверки номера кузова.

При осмотре обязателен протокол, но инспектор не имеет права открывать багажник или бардачок без вашего согласия. Важно помнить, что составление протокола при осмотре происходит после процедуры.

Присутствие водителя при осмотре обязательно, и пассажиры вправе оставаться в салоне. В ходе осмотра инспектор может заглянуть в бардачок и подкапотное пространство.

Юристы рекомендуют не спешить открывать багажник без веских причин. Если у вас есть неотложные дела, лучше согласиться на осмотр, но при этом вам полагается право проводить видеосъемку. В конечном итоге исход ситуации зависит от вашего вежливого взаимодействия с инспектором, учитывая, что закон в большинстве случаев на его стороне.